Fransa’da tramvay çarpışması: Yolcuların panik anları kamerada! Onlarca yaralı var

Fransa'nın Strazburg kentinde yer alan metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi Fransa’nın Strazburg kentinde merkez metro istasyonunda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralanırken, tramvaylardan biri raylardan çıktı. Kazanın ardından bölgede kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer vatandaşları bölgeden uzak durmaya çağırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, dumanların yükseldiği ve yolcuların panik içinde hareket ettiği anlar dikkat çekti.