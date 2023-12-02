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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 16:08 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 16:33

Fon vurgununda yeni gelişme! Denizbank görüntüleri paylaştı!

"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı Türkiye'nin gündemini meşgul ederken Denizbank'tan yeni bir açıklama geldi. Bankadan çekilen para görüntülerini paylaşan Denizbank yaptığı açıklamada, "Saadet zincirine bankada teslim edildiği iddia edilen bir kısım paralar, iddianın aksine banka kayıtlarından nakit ödeme yoluyla çıkarılarak “sistem" olarak adlandırılan organizasyona teslim edilmektedir." ifadelerine yer verildi. Görüntülerde yer alan kişinin Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan olduğu tahmin ediliyor...

Fon vurgununda yeni gelişme! Denizbank görüntüleri paylaştı
Fon vurgununda yeni gelişme! Denizbank görüntüleri paylaştı

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