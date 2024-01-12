Fon davasında yüzleşme! Seçil Erzan hakim karşısında tek tek anlattı

Türkiye'nin gündemine oturan "Fon vurgunu" davasında hesap zamanı geldi. Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla 252 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı ikinci duruşma başladı. Mahkemede savunma yapan Şeçil Erzan, "Öyle bir an geldi ki, 'bana para vermeyin artık' diye yalvarıyordum resmen" dedi. Erzan, "İnsanlar 'Seçil'i gördüğümüzde gözümüzde dolar canlanıyor', 'para, para' diye espiri yapıyorlardı. Ben de bankada yükselmek istiyordum. Bu nedenle Galatasaraylı futbolcularla o dönem çok ilgileniyordum. Haftasonları bile çalışıyorduk. Benim söylediğim her şey yüzde yüz gerçek. Tek doğru olanlar bunlar. Ben gerçekleri anlatıyorum." ifadeleriyle kendisini savundu. Öte yandan kendisine, tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüler sorulan Erzan, "O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler" dedi.