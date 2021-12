Fedakar baba yürüyemeyen kızını 4 kilometre uzaklıktaki okula bisikletiyle götürüyor

Malatya’da yaşayan Suriyeli Bedran Hamed, yürümekte zorluk çeken kızını eğitim görebilmesi için her sabah bisikleti ile okula götürüp getiriyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu baba Bedran Hamed, yürüyemeyen kızı Aya’yı her sabah bisikleti ile eğitim gördüğü Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip ortaokuluna götürüp getiriyor. Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşamaya başladıklarını anlatan baba Bedran Hamed, kızı Aya Hamed’in küçük yaşta bir ameliyat geçirdiğini ve bu nedenle ayaklarında sorun olması nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Bu nedenle her sabah okula kızını kendisinin götürüp getirdiğini ifade eden baba Bedran Hamed, “Kızımın ayaklarında sorun var tek başına yolda yürüyemiyor. Eğer akülü bir tekerlekli sandalye temin edilirse çocuğum kendisi de okula gidip gelebilir. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.