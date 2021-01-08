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Feci kaza! Motosikletten düştü üstünden otomobil geçti! Hayatını kaybetti

Feci kaza! Motosikletten düştü üstünden otomobil geçti! Hayatını kaybetti
08.01.2021 11:50
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Esenler'de motosikletten düşerek yola savrulan iki kişiden birinin üzerinden otomobil geçti. Kazada yaralanan Müslim Yağız ambulansta, Şahin Özmen ise olaydan 41 gün sonra yoğun bakımda hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazada ağabeyini ve eşini kaybeden Meltem Özmen, "Benim eşim neden öldü? Ben iki çocukla kaldım. Ağabeyim neden vefat etti? Üzerinden bir araba geçiyor kimse üzerinde durmuyor. Vicdanlı bir insan gelir 'Ben yaptım ama bilerek yapmadım' der. Ama bunu bile yapmadılar" dedi.


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