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Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polise de saldırmak istedi
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Fatih’te tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs polise de saldırmak istedi

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 00:03 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2025 00:03

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan tartışmada şahıslardan biri diğerini bıçakla yaraladı. Bıçaklı saldırgan, gelen polis ekiplerine saldırınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay, saat 21.00 sıralarında İstanbul Fatih Topkapı Mahallesi Marifetname sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki şahıs arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada şahıslardan biri diğerine bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise, olay yerine gelen polis ekiplerine müdahale olmadı ve ekiplere de bıçakla saldırdı. Bunun üzerine ekipler, şahsın bacağına ateş ederek, onu etkisiz hale getirdi. Yaralanan saldırgan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Konu ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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