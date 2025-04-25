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Eyüpsultan’da taksi şoförünü darbeden İngiliz boksör gözaltına alındı
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Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbeden İngiliz boksör gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 25.04.2025 18:25:15

üpsultan'da taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere uyruklu boksör adliyeye sevk edildi.

Taksi şoförü Kadir Biçer (56), İstanbul Havalimanı'ndan İngiliz yolcuyu alarak Beyoğlu'na bırakmak için yola çıktı. Bir süre sonra bir taksi şoförü, Biçer'i yerde darbedilmiş ve baygın halde buldu.


Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in ağır yaralandığı öğrenildi.


Olay hakkında çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.


Şüphelinin emniyetteki ifadesinde boksör olduğunu söylediği belirtildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine, kardeşinin durumunun ağır olduğunu ve sert darbeler aldığını söyledi.
Biçer, "İstanbul Havalimanı'nın taksisi. Orada sorunlu bir yolcu, İngiliz bir boksör olduğu söyleniyor. Taşkınlık yapıyor, oradaki taksiciler sorunlu olduğu için almak istemiyor. Kardeşim de 'Alayım Taksim'e bırakayım, oradan da eve geçerim.' diyor. İki araç olarak çıkıyorlar. Önündeki araç, Kadir'i arkada göremeyince merak ediyor. Geri dönüp baktığında yerde baygın halde buluyor. Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette." dedi.

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