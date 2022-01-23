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Evlere dadanan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Evlere dadanan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
23.01.2022 14:48

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İstanbul'da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, altın ziynet eşyası ve para çalan 4 kişilik hırsızlık şebekesi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy'de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 6 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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