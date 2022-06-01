Haberler Yaşam Videoları Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu artık elektriğe para vermiyor

Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu artık elektriğe para vermiyor

Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu artık elektriğe para vermiyor
01.06.2022 09:50

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:25
Satırlı saldırganlar ortalığı...
Yaşam 02:07
Dolandırıcılık operasyonunda 5...
Yaşam 00:35
İran’dan mehir için peşine...
Yaşam 01:17
Arazi anlaşmazlığı kavgasında...
Yaşam 00:49
Muhtarın kaza yaptığı anlar...
Yaşam 01:31
Avşa’da temiz bir Marmara için...
Yaşam 01:24
Gölette boğulan lise...
Yaşam 00:28
Otomobilin çarptığı çocuk ağır...
Yaşam 03:14
Kurnaz tilki yiyeceklerini...
Yaşam 01:41
Mersin’de öğrenci servisi ile...
Yaşam 04:21
Fethin 569. yılında...
Yaşam 02:40
Tornavidalı dehşet! Husumeti...

Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA