Evinin bahçesine güneş enerjisi santrali kurdu artık elektriğe para vermiyor

Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor. Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.