Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi

Bursa’da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Altınbaş’ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş’ı uyurken buldu.