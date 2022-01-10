Haberler Yaşam Videoları Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi

Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi

Evde uyuyan genç ekipleri harekete geçirdi
10.01.2022 08:56

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:43
Dolandırıcı polisten kaçtı...
Ana Sayfa 01:02
Çatılardaki buz sarkıtları 4...
Ana Sayfa 01:31
Aşırı hız yaptı park halindeki...
Ana Sayfa 01:41
TOGG'un 3 yıllık muhteşem...
Ana Sayfa 00:57
Şehitler memleketlerine...
Ana Sayfa 02:54
Dikkat başınıza gelebilir!...
Ana Sayfa 00:53
Soğuk havada kuzulara bebek...
Ana Sayfa 01:15
Markette ürünleri seçerek...
Ana Sayfa 00:33
Soğuk hava deposu yandı
Ana Sayfa 01:10
Bursa'da patates yüklü kamyon...
Ana Sayfa 00:55
Marmaris'te 20 dakika süren...
Ana Sayfa 00:11
Aleyna Tilki dansa doymuyor!

Bursa’da arkadaşlarının haber alamadığı Cemil Can Altınbaş (25), ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin dakikalarca evinin kapısını çaldığı vatandaş, itfaiye ekiplerinin merdivenle eve girmesinin ardından uyurken bulundu. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan apartmanın 5. katındaki evde yalnız yaşayan 25 yaşındaki Cemil Can Altınbaş isimli gençten haber alamayan arkadaşları, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Altınbaş’ın arkadaşları olay yerine gelen ekiplere, Cemil Can Altınbaş cep telefonunun evde çaldığını, ancak telefonu açmadığını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Aksoy’un evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Evinin penceresinin açık olduğunu gören ekipler merdivenli itfaiye aracı ile eve girdiler. Eve giren polis ekipleri Altınbaş’ı uyurken buldu.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA