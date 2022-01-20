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Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil 5 araca vurarak durabildi

Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil 5 araca vurarak durabildi
20.01.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

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Eskişehir’de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, şiddetli buzlanmanın da etkisiyle yol kenarında bulunan park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Ergül D. idaresindeki 26 RV 910 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 5 otomobile çarparak durabildi. 1.78 promil alkollü çıktı. Kazanın ardından trafik ekiplerinin alkolmetre üflettiği otomobil sürücüsü Ergül D., 1.78 promil alkollü çıktı. Kazada otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, yaralanan sürücü Ergül D. ve araçta yolcu olarak bulunan Mine U., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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