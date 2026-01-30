Eskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıEskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 13 gözaltıEskişehir merkezli fuhuş operasyonu: 13 gözaltıGiriş Tarihi: 30 Ocak 2026 16:15 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Eskişehir merkezli 6 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli, gözaltına alındı.Bunlar da Var 01:41Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı 27.01.2026Salı 00:16Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar 27.01.2026Salı 00:27Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz! 27.01.2026Salı 00:52Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi! 27.01.2026SalıCANLI YAYIN