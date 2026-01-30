Çanakkale’de sağanak yağış: Yollar göle döndü

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıÇanakkale’de sağanak yağış: Yollar göle döndüÇanakkale’de sağanak yağış: Yollar göle döndüGiriş Tarihi: 30 Ocak 2026 16:17 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.Bunlar da Var 01:41Altındağ'da kanlı pusu: 2 ölü 1 yaralı 27.01.2026Salı 00:16Bursa’da araç magandaları: Park halindeki otomobilleri hedef aldılar 27.01.2026Salı 00:27Son dakika: 7 çocuk annesine sokak ortasında infaz! 27.01.2026Salı 00:52Adıyaman’da inşaatta feci ölüm: Duvarla makine arasında can verdi! 27.01.2026SalıCANLI YAYIN