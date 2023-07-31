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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 21:12 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 21:16

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında flaş gelişme! Cinayeti işleyen T.Ö.'nün ilk ifadesine A Haber ulaştı

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı tüm Türkiye'nin gündemini sarstı. Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özerbay ve Samet Özerbay, silahla bastıkları dükkanda 3 gence kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır'ın sosyal medya hesabından, yaptığı "kim vurduya gittikkk, döneceğiz" paylaşımı ise dikkat çekti. Tepkilerin odağındaki olayın nedeninin ise alacak verecekten kaynaklandığı ortaya çıktı. Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay de yakalandı. Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısının ilk ifadesine A Haber ulaştı. Tarık Özerbay, "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dedi. İşte detaylar...

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