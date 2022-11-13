Haberler Yaşam Videoları Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı

Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı

Esenyurt’ta yol verme kavgası kameraya yansıdı
13.11.2022 10:53

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:11
Otomobil ile motosiklet kafa...
Yaşam 03:38
Vahşi hayvanların saldırdığı...
Yaşam 02:32
Yolun karşısına geçmeye...
Yaşam 01:19
Yüksek gerilim hattı direği...
Yaşam 02:03
Şırnak'ta öğretmenin...
Yaşam 03:21
TEM’de feci kaza: 1 ölü, 1...
Yaşam 03:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...
Yaşam 01:17
Dereye uçmaktan son anda...
Yaşam 01:47
Kazaya karışan otomobiller...
Yaşam 00:38
Taksici kadın yolcuyu indirip...
Yaşam 02:44
Karadeniz fıkrası gibi bina:...
Yaşam 02:22
Gece kulübünde silahlı kavga...

Esenyurt’ta yol verme tartışması yaşandı. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine saldırırken, bir çocuk o anlarda korkusundan “Baba” diyerek ağladı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonunu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken, sürücüler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Yaşanan o anlarda babasının kavga ettiğini gören bir çocuk ise korkusundan “Baba” diye bağırsa da kimse aldırmadı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA