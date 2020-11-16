SON DAKİKA: Esenyurt'ta 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar
Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı. Skandal görüntülerin ardından Miss Uganda yarışmasına katılım için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ortaya çıktı.
16.11.2020 08:12
- Son Güncelleme: 16.11.2020 08:33
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