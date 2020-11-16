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SON DAKİKA: Esenyurt'ta 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir eğlence mekanına polis ekipleri tarafından yapılan baskında, içlerinde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacı ve davetlilerinin de aralarında olduğu kişilere ceza yağdı. Skandal görüntülerin ardından Miss Uganda yarışmasına katılım için adaylardan 100 dolar katılım ücreti istendiği ortaya çıktı.

16.11.2020 08:12 - Son Güncelleme: 16.11.2020 08:33
SON DAKİKA: Esenler'de 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Esenyurt'ta 'Miss Uganda' güzellik yarışması yapılan mekânda daha önce de parti yapıldığı belirlendi.

Yarışmaya katılanların bazılarının Boğaz'daki 'sessiz' tekne partisine de katıldığı, müzik için katılımcılara bluetooth kulaklıklar dağıtıldığı ortaya çıktı.

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SON DAKİKA: Esenler'de 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Miss Uganda yarışmasına katılım içinse adaylardan 100 dolar katılım ücreti istenmiş.

SON DAKİKA: Esenler'de 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Şaşkına çeviren olay 12 Kasım'da İstanbul Esenyurt'ta bir sitede bulunan gece kulübünde meydana gelmişti.

SON DAKİKA: Esenler'de 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup tarafından, 'Miss Uganda' adında bir güzellik yarışması düzenlemiş, sosyal mesafe ve maske kuralının çiğnendiği yarışma sonrasında işletme sahibi gözaltına alınırken katılımcılara para cezası kesilmişti.

SON DAKİKA: Esenler'de 'Miss Uganda' tarifesi: Adaylık 100 dolar

Güzellik yarışmasıyla ilgili sosyal medya platformu Facebook'ta arama yapıldığında, 'Miss Uganda' güzellik yarışmasıyla ilgili bir grup kurulduğu görülüyor.

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