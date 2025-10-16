PODCAST CANLI YAYIN
Esenyurt'ta kahvehaneye silahlı saldırı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırı kameraya yansıdı. Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi 614 Sokak üzerindeki meydana geldi.

Araçla gelen saldırganlar kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çevredeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Saldırı anları ise sokaktan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen şahısların kahvehaneye doğru ateş açması ardından da aynı araçla kaçmaları ve çevrede büyük panik anları yer aldı.

Polisin olaya ilişkin başlattığı inceleme sürüyor.

