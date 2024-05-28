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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 13:21 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 13:21

Erzurum Oltu’da sokak köpekleri dehşet saçtı! Yaşlı kadın tanınmayacak hale geldi

Erzurum’un Oltu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 53 yaşındaki kadını çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı. Oltu Karayolları Mahallesi Esen evler kooperatifi önünde 4 sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan Hülya Altınok(53) merdivenlerden düşmesi sonucu kolu ve burnu kırıldı. Yaralanan Hülya Altunok, Oltu Devlet Hastanesi'nde kolu ve burnu alçıya alındı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında kendi evinden çıkıp babasının evine giderken dört sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Hülya Altınok, “Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı başkalarının yanmasın. Bundan sonra sokağa çıkmaya korkuyorum” dedi.

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