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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024, 13:59 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024, 14:06

Erzincan'da toprak altında kalan 6 işçinin kimliği belirlendi

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlayan yoğun yağmur altında sürdürülüyor. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Bu arada toprak altında kalan 6 işçnin isimleri de belirlendi. Yapılan araştırma sonunda Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen'in toprak altında kalan işçiler olduğu tespit edildi.

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