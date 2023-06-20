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Emniyetten 37 ilde eş zamanlı TikTok operasyonu! 120 kişi yakalandı | Bakan Ali Yerlikaya: 4 binden fazla hesap incelendi

Emniyetten 37 ilde eş zamanlı TikTok operasyonu! 120 kişi yakalandı | Bakan Ali Yerlikaya: 4 binden fazla hesap incelendi
20.06.2023 19:45 - Son Güncelleme: 20.06.2023 19:48

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Emniyet Genel Müdürlüğü, TikTok üzerinden sanal para ticareti yoluyla haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara İstanbul merkezli olmak üzere 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 kişi yakalandı. Kritik öneme sahip operasyona dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon kapsamında 4 binden fazla banka hesabının incelendiğini belirtti.

Yaşam Videoları

Tiktok yayınlarını inceleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Yayıncılar ve onlara para aktaran şüphelilerle ilgili inceleme başlatan ekipler, para gönderen kişilerle yayıncıların anlaşmalı olduğunu belirledi.

Kredi kartların çalındığını veya kopyalandığını belirleyen ekipler, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini incelemeye aldı. Yapılan araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar TL para akışı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin 'Tiktok' isimli sosyal medya platformunda 'Jeton' adı verilen sanal para alabildiklerini daha sonra bir kereliğine mahsus bu jetonu geri iade edebildiklerini ancak aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, fenomenlerin ise parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını saptadı.

1.2 MİLYARLIK VURGUN

Tiktok, fenomenden jetonun geri iadesi için parayı geri isteyince ise fenomenler bu parayı harcadıklarını ve geri iade edemeyeceklerini belirtince Tiktok bu iadeleri kendi hesabından yaptı. Polis, para akışının anlaşmalı kişiler arasında olduğunu ve bu şekilde Tiktok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında fenomenlerin de bulunduğu 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin lira, 17 bin 300 dolar ve 6 bin 650 euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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