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Elazığ’da şehir merkezine inen iki tilkinin ekmek kavgası kamerada

Elazığ’da şehir merkezine inen iki tilkinin ekmek kavgası kamerada
05.02.2023 13:32

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Elazığ’da yiyecek aramak için kent merkezine kadar inen iki tilkinin kısa süreli kavgası güvenlik kamerasına yansıdı. Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, şehir merkezine inmeye başladı. Elazığ’da da iki tilki yiyecek ararken görüldü. Geldikleri bir evin çevresinde yiyecek arayan tilkilerin tatlı sert kavgası ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, bir tilkinin ön ayakları üzerine kalkarak diğerine güç gösterisinde bulunduğu görüldü. Karın doyurmak için şehir merkezine kadar inen iki tilkinin kısa süreli kavgası ise akıllara ‘ Ekmek Kavgası’ deyimini getirdi.

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