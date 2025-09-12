PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ'da hafif ticari araç tırın altına girdi: 1 ölü

Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın altında giren hafif ticari araç sürücüsü, hayatını kaybetti. Sıkışan sürücünün cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Bunlar da Var

Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle