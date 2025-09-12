PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Yaşam Videoları
Elazığ'da hafif ticari araç tırın altına girdi: 1 ölü
Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 15:45
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Elazığ'da direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki tırın altında giren hafif ticari araç sürücüsü, hayatını kaybetti. Sıkışan sürücünün cansız bedeni, AFAD ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Bunlar da Var
02:45
Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
11.09.2025
Perşembe
00:35
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
11.09.2025
Perşembe
01:24
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
11.09.2025
Perşembe
03:59
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
10.09.2025
Çarşamba
CANLI YAYIN