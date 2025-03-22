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Elazığ’da bıçaklı kavga kamerada!
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Elazığ'da bıçaklı kavga kamerada!

Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 22:58 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 22:58

Elazığ'da bir büfede çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı. Olay Abdullahpaşa 91. Sokak üzerinde bulunan bir büfede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büfede bulunan bir kişi ile bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada bir kişi aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kavga anı kameralara yandı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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