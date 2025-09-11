Edirne’de 24 yaşındaki genç otomobilinde ölü bulundu

Edirne'de akşam saatlerinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Merkeze bağlı Bosna köyü yakınlarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir genci gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araç içinde bulunan 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede gencin vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı.

Kalınbacak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.