PODCAST CANLI YAYIN

Edirne’de 24 yaşındaki genç otomobilinde ölü bulundu

Edirne’nin Bosna köyü yakınlarında park halindeki otomobilde 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan gencin kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Edirne'de akşam saatlerinde şüpheli bir ölüm meydana geldi. Merkeze bağlı Bosna köyü yakınlarında park halindeki bir otomobilin içinde hareketsiz duran bir genci gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, araç içinde bulunan 24 yaşındaki Tümer Kalınbacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede gencin vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı.

Kalınbacak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
ABD'li siyasi aktivist Charlie Kirk'e silahlı saldırı kamerada | VİDEO
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Ankara’da kayınpeder dehşeti: Başak Gürkan Arslan cinayetinde 5 yaşındaki kızından kan donduran ifade ''Annemin boğazındaki kemiklerini gördüm''
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı
Manisa’da öğrenci servisi kazaya karıştı: 8’i öğrenci 9 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle