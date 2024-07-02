SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 13:01 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 13:01

Edirne Keşan'da kamyonet buğday yüklü römorka arkadan çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Gelibolu istikametinden Keşan istikametine giden Mustafa Karayiğit yönetimindeki 52 ADS 569 plakalı kamyonet, Destek Kıtaları Kavşağı yakınlarında önünde giden S.K. (68) yönetimindeki 22 ACP 663 plakalı traktöre takılı buğday yüklü römorka çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı traktör sürücüsü S.K. ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kamyonetin sürücüsü Mustafa Karayiğit ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin devamında, kamyonetin kapalı kasasında bulunan bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Kazada hayatlarını kaybeden Mustafa Karayiğit, Beytullah Karayiğit ve Emir Karayiğit'in cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Mardin’de inşaatı devam eden şehir hastanesinde pompa aracı üzerine devrilen bir işçi hayatını kaybetti
02.07.2024Salı
Karaman’da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
02.07.2024Salı
Adana’da apartman dairesinde korkutan yangın
02.07.2024Salı
Narkotik operasyonunda yakalanan 3 sokak satıcısı tutuklandı
02.07.2024Salı
Çankırı’da iki yılanın çiftleşme dansı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi
02.07.2024Salı
Bunlar da Var
Kabine’de görev değişimi! İşte o isimler... 02:50
Kabine’de görev değişimi!
02.07.2024Salı
YENİ SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU KİMDİR? 01:10
Yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kimdir?
02.07.2024Salı
Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekerek kardeşiz vurgusu yaptı 00:47
Suriye Milli Ordusu, Türk bayrağını göndere çekerek "kardeşiz" vurgusu yaptı
02.07.2024Salı
Bolu’da can pazarı! 2 yolcu otobüsü çarpıştı: 15 yaralı 02:25
Bolu'da can pazarı!
02.07.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA