PODCAST CANLI YAYIN
Aydın'da kazdığı tünelde mahsur kalan şahıs ölü olarak bulundu

Aydın'da kazdığı tünelde mahsur kalan şahıs ölü olarak bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre define aramak için kaçak kazı yaparken girdiği tünelde mahsur kalan şahıs ekiplerin saatler süren arama çalışmasının ardından ölü olarak bulundu.

Olay, sabaha karşı Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, define aramak için kaçak kazı yaptıkları iddia edilen şahıslardan biri açtıkları tünele girdi. Dışarıda kalan arkadaşı içerideki Sezer Ayhan (32) isimli arkadaşından uzun süre haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma Ekibi (JAK) yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tünel içerisindeki Ayhan'a ulaşmak için çalışma başlattı. Tünelin uzun ve dar olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, saatler süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayhan ölü olarak bulundu. Mahsur kaldığı tünelden ölü olarak çıkarılan Ayhan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
Murat Övüç "halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan" tutuklandı
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
İşte Tuğyan Ülkem Gülter’in elinde silahla Kervan’ı alıkoyduğu görüntüler
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Esenyurt’ta dehşet anları: Alkollü kadın yaşlı adamı tekme yağmuruna tuttu
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı
Sadettin Saran İstanbul'da: Havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle