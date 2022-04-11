RAMAZAN İMSAKİYE
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E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü

E-5'te seyir halinde yanan araç küle döndü
11.04.2022 10:40

OTOMATİK OYNAT

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Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye tarafından kısa sürede söndürülen otomobil adeta küle döndü. Olay Yenibosna E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güven Ergören idaresindeki 34 FS 1996 plakalı araç seyir halinde ilerlerken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Güven Ergören araçtan dumanlar yükselince otomobili kenara çekti. Dumanlar büyüdü araç alev alev yanmaya başladı. E-5 üzerinde yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Araçta meydana gelen yangın kısa sürede söndürülürken otomobil adeta küle döndü.

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