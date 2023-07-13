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Düzce'de taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'de taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
13.07.2023 14:34 - Son Güncelleme: 13.07.2023 14:36

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Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Alperen Özdemir (23) idaresinde 34 ALP 58 plakalı otomobil, sürücüsünün Yongalık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarpıp takla attı. Şarampole uçan otomobilde ki sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Alperen Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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