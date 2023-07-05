Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde otomobilde bulunan ceset soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde ihbar sonrası bir otomobilde bulunup, bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Cebrail Daşçı cinayetinde gözaltına alından 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. 3 Temmuz’da Talaytepe Mahallesi Sultan Sasa Bulvarı'na park edilen 01 CTP 37 plakalı otomobilde bir yaralı olduğunu belirten 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye geçen ekipler, araçtaki Cebrail Daşçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemede, Daşçı'nın vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Daşçı'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü. Polis, ihbarı yapan ve otomobilde bulunan Mehmet E. ile Mücahit E.'yi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma çerçevesinde Cihan E. ile Mehmet Nuri E.’de gözaltına aldı. Emniyet işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliye sevk edildi. Şüphelilerden Mehmet E., Cihan E. ve Mehmet Nuri E. tutuklandı, Mücahit E. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.