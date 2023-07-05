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Bayrampaşa'da kuaför dükkanına molotofkokteylli saldırı!

Bayrampaşa'da kuaför dükkanına molotofkokteylli saldırı!
05.07.2023 15:43

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Güvenlik kamerasına yansıyan olay, 30 Haziran'da saat 04.30 sıralarında Bayrampaşa Orta Mahalle'de meydana geldi. 2 kişi sokağa gelerek burada işyerlerini kontrol etti. Şüpheliler daha sonra molotofkokteyli yakarak sokaktaki bir kuaför salonuna attı. Molotof kokteyli atılan işyerinde yangın çıktı.

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EKİPLER MOLOTOF KOKTEYLİYLE SALDIRI OLDUĞUNU TESPİT ETTİ

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yangının sebebinin dışarıdan gelen bir saldırı olduğu belirlendi. Ekipler işyerinde yaptıkları araştırmalarda ve güvenlik kamerası incelemelerinde molotofkokteyliyle işyerine saldırı gerçekleştiğini tespit etti. Bunun üzerine olaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dahil oldu. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCE SOKAĞI İZLEDİLER SONRA SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİLER

Öte yandan saldırı anı ve öncesi bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokağa gelip bir süre çevreyi izledikleri, daha sonra söz konusu işyerine molotofu yakarak attıkları anlar yer aldı.

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