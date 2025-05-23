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Diyarbakır’daki vahşi cinayette 4 tutuklama
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Diyarbakır’daki vahşi cinayette 4 tutuklama

Giriş Tarihi: 23.05.2025 21:54:14

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba ve oğlunun cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yanmış halde bulunan baba-oğul cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 19 Mayıs'ta Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kamyonetin içinde yanmış halde bulunan Remzi Sati (50) ve 15 yaşındaki oğlu Muhammed Sati'nin cansız bedenleri büyük infial yaratmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmış, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise doğrudan serbest kaldı. Olayın faili ya da failleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili adli makamların ilerleyen günlerde açıklama yapması bekleniyor.

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