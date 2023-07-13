Haberler Yaşam Videoları Diyarbakır’da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu

Diyarbakır’da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu

Diyarbakır’da son 3 günde 179 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 13 tutuklu
13.07.2023 17:46

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:24
Otogarda çalışma yapan vincin...
Yaşam 01:10
Bayram tatilinin acı...
Yaşam 01:38
Çöp toplama merkezine ait...
Yaşam 02:04
Kalp krizi geçirip tıra çarpan...
Yaşam 01:34
Manavgat'ta 2 metre...
Yaşam 00:56
Adana’da orman yangınına...
Yaşam 00:39
Arnavutköy’de feci kaza...
Yaşam 01:10
Kötü kokular gelince acı...
Yaşam 01:04
Adana'daki iki orman yangını...
Yaşam 00:47
Kağıthane’de cinayet: Zihinsel...
Yaşam 02:43
Pendik'te miras tartışmasında...
Yaşam 01:38
Otobüs yoldan çıktı: 5 yaralı

Diyarbakır Emniyeti tarafından son 3 günde yapılan operasyonlarda 179 kilo 81 gram uyuşturucu maddesi ve türevleri ele geçirilirken gözaltına alınan 16 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Yaşam Videoları

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son 3 günde durdurulan araçlarda ve şüphelilerin ikametlerine yaptığı 9 operasyonda, 175 kilo 52 gram skank maddesi, 4 kilo 17 gram esrar türevleri, 12 gram metamfetamin, 35 adet sentetik ecza ve 5 adet captagon ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Söz konusu operasyonlarda 19 şüpheliye ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

SON DAKİKA