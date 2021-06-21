Diyarbakır’da korkunç olay! Genç kız misafirliğe gittiği evde kendini 7’nci kattan aşağı attı… |VİDEO

Diyarbakır'da garip bir olay yaşandı. Bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden 16 yaşındaki genç kızın, burada tartışan kişilerin silah çekmesi üzerine korkup kendisini pencereden boşluğa bıraktığı iddia edildi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürerken, F.K. isimli genç kızın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da bir apartmanın 7'nci katındaki daireye misafir olarak giden 16 yaşındaki genç kız bulunduğu yerde tartışan kişilerin silah çekmesi üzerine korkup 7'nci kattan atladı.

Olay, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre F.K., sitedeki bir apartmanın 7'nci katında oturan T.Y.'yi ziyarette gitti.

'UYUŞTURUCU' SEBEBİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Evde uyuşturucu nedeniyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce, gruptaki bir kişinin üzerindeki silahı çekti.

SİLAHI GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLADI

Silahı gören F.K.'ın korkup pencereden kendini boşluğa bıraktığı iddia edildi.

BETON ZEMİNE ÇAKILAN GENÇ KIZ AĞIR YARALI

Yaşanan olay üzerine, F.K.'nın düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık görevlileri, genç kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Acil serviste tedavi altına alınan F.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polisin, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma da sürerken, F.K.'nın elektrik teline çarpıp zemine düşme anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.