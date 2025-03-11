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Diyarbakır’da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 5 Yaralı
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Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 5 Yaralı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 18:08 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 18:08

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1’i ağır, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Ağır yaralı Ş.G., ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi. Olay, öğle saatlerinde Kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle mahallede tartışma çıktı. Tartışma, taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G., ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına, oradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahalleye giriş ve çıkışlarda jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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