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Diyarbakır'da 25 adrese eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi: 18 gözaltı

Diyarbakır'da 25 adrese eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi: 18 gözaltı
23.02.2022 10:58

OTOMATİK OYNAT

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellemesi, ruhsatsız tabancaların ele geçirilmesi, bu tabancaların suç işleme potansiyeli olan şahısların eline geçmesinin önlenmesine yönelik 5 ay süren kapsamlı çalışmaları sonucunda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, elde ettikleri kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelileri deşifre ederek kent merkezi olmak üzere Dicle ve Ergani ilçelerinde toplamda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyip 18 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 29 adet tabanca, 47 adet şarjör, 1561 adet çeşitli çaplarda fişek, 48 adet tabanca kabzesi, 5 adet silah kutusu, 780 paket TAPDK bandrolsüz sigara ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi.

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