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Diyarbakır Bismil Serçeler Köyünde silahlı çatışma: 9 ölü 2 yaralı! (VİDEO) Diyarbakır arazi kavgası olay yeri görüntüleri izle!

Diyarbakır Bismil Serçeler Köyünde silahlı çatışma: 9 ölü 2 yaralı! (VİDEO) Diyarbakır arazi kavgası olay yeri görüntüleri izle!
15.06.2023 16:53 - Son Güncelleme: 15.06.2023 17:14

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Diyarbakır Bismil Serçeler köyünde silahlı çatışma çıktı. İki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışmada silahlar konuştu. 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı çatışmada 9 kişin öldü 2 kişi yaralandı. İşte Diyarbakır arazi kavgasına dair olay yeri görüntüleri...

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 9 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan biri, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kavgada ölü sayısı 9'a yükseldi, 2 yaralının tedavisi devam ediyor.

Köyde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Olayın ardından köydeki hububat tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmasına havadan da destek veriliyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 3 savcı görevlendirildi.

- Olaya karışan araçtaki şüpheliler aranıyor

Valilikten yapılan açıklamada, iki aile arasında yaşanan silahlı kavganın, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtildi.
Olayda O.T, S.T, H.T, M.C.T, M.E.A, S.A, M.A. Y.A. ve Ö.A'nın hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır."

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