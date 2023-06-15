Ankara'da belediye otobüsü faciası! Göle dönen yoldan geçti beton bariyer yıkıldı

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Belediyesi altyapı ve hizmet sorunları nedeniyle vatandaşların hayatını zorlaştırmaya devam ediyor. Başkent'te sadece 10 dakikalık bir sağanakla bile sel felaketi yaşanıyor. Ankaralıların rutini haline gelen bu duruma son olarak su baskınları ile meydana gelen kazalar da eklendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O dehşet verici anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.