Ankara'da belediye otobüsü faciası! Göle dönen yoldan geçti beton bariyer yıkıldı

Mansur Yavaş yönetimindeki CHP'li Ankara Belediyesi altyapı ve hizmet sorunları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Başken'te sadece 10 dakikalık bir sağanakla bile sel felaketi yaşanıyor.

Neredeyse her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılar, büyükşehir belediyesine tepkilerini dile getiriyor. Bu duruma bir de su baskınlarıyla meydana gelen vahim kazalar eklenince, Başkent'te yaşam gittikçe zorlaşıyor.

Dün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) ait yolcu otobüsü, Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'tan geçti.

Bu durum beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.

Beton bariyerin yıkıldığı yerden akan su, yol kenarında bulunan evlere hasar verdi.

Taşmanın etkisiyle taşlar sürüklenirken, toprak kayması da meydana geldi. Olayda yaralalanan olmadı.

Dehşete düşüren anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.