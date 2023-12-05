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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 00:58 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 01:08

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gözaltına alındı!

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, paylaşımları ve hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. Daha önce Polat'ın ceketiyle bir avm de görüntülenen Şule'nin bu sefer de akrabalarını villaya yerleştirdiği tespit edildi. Olay sonrası villaya baskın yapan polis ekipleri Şule'nin eve yerleştirdiği iki akrabası gözaltına alındı.

Dilan ve Engin Polat çiftinin Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren çiftin evine, Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo Khaydarova ve Nargiza Khaydarova isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, Shaklo Khaydarova'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza Khaydarova'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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