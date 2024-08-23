Çeşitli suçlarla yargılanan Dilan Polat "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından operasyon kapsamında el konulan lüks araçlarını geri almak istediği iddia edildi. Avukatı farklı bir açıklama yapsa da Dilan Polat'ın Çeşitli suçlarla yargılanan Dilan Polat "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Dilan Polat'ın cezaevinden çıkmasının ardından operasyon kapsamında el konulan lüks araçlarını geri almak istediği iddia edildi. Avukatı farklı bir açıklama yapsa da Dilan Polat'ın araçlarını ve mal varlıklarını geri alıp alamayacağı merak edildi. Peki Dilan Polat arabalarını geri alabilecek mi? A Haber muhabiri Kübra Kılıç, konuyla ilgili avukat Zafer İşeri ile görüştü..