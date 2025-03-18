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Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 16:53 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 16:53

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaklaşık 10 metreden dereye uçan otomobilin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Kuğu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Yıldırım (28) idaresindeki 34 MEA 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metreden dereye uçtu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldırım, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eray Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yıldırım'ın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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