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Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets yeni paylaşım! Hollandalı deprem kahini tarih verdi: "Bölge yeniden şekilleniyor 13-14 Şubat..."

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets yeni paylaşım! Hollandalı deprem kahini tarih verdi: "Bölge yeniden şekilleniyor 13-14 Şubat..."
09.02.2023 11:54

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Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle ''Deprem Kahini'' olarak nam salan Deprem Uzmanı Frank Hoogerbeets'ten yeni paylaşım geldi. 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunan Hollandalı isim, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Yaşam Videoları

Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşımlar geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARDI
Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

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