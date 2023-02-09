Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuştu. Frank Hoogerbeets'ten yeni bir paylaşımlar geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'LIK DEPREM İÇİN DE UYARDI

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.