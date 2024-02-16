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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 12:29

Depo olarak kullanılan ev yandı: 600 bin lira değerindeki spor ayakkabılar kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Arapçiftliği Mahallesinde iki katlı evin alt katında yangın çıktı. Depo olarak kullanılan evde bulunan yaklaşık değeri 600 bin lira olan ayakkabılar tamamen yandı. Yangın Arapçiftliği Mahallesi 2922. sokakta O. G.’ye ait iki katlı evin zemin katında çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarı üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından evde yapılan kontrolde herhangi bir yaralanma ya da can kaybına rastlanmazken, ev ve içeride bulunan 600 bin liralık spor ayakkabılar kullanılamaz hale geldi.

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