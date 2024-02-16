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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024, 19:38 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024, 19:39

▶️ Gayrettepe’de korkunç olay: Yürüyen merdivene sıkışan kişi can verdi

Şişli'de bulunan Zinzirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Buğrahan B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'ndan metro istasyonuna inen yürüyen merdivende işçilerce bakım çalışması başlatıldı.

Bakım yapan işçilerden Buğrahan B. (31), henüz belirlenemeyen nedenle mekanizmanın çalışmasıyla hareket eden yürüyen merdivene sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söz konusu işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sağlık görevlilerince Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Buğrahan B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Gayrettepe İstasyonu'nda saat 16.47'de yüklenici firma AKE Asansör tarafından yürütülen bakım çalışması sırasında talihsiz bir iş kazası yaşanmış, firma çalışanı bakım personeli kazada hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm AKE ailesine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.

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