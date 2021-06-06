Haberler Video Yaşam Videoları Denizli'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi

Denizli'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi

Denizli'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi
06.06.2021 14:35
Ana Sayfa 00:20
Aleyna Tilki bu seferde...
Ana Sayfa 01:40
Helin Kandemir annesinin hık...
Ana Sayfa 02:20
Hamsik Trabzonspor yolunda! Ön...
Ana Sayfa 04:34
Araç sahipleri dikkat! Eski...
Ana Sayfa 04:16
1915 Çanakkale Köprüsü'nde...
Ana Sayfa 01:47
Başkan Erdoğan'ı tehdit edip...
Ana Sayfa 01:52
Sırtına saplı bıçakla...
Ana Sayfa 22:35
ABD bütçeli kirli muhalefet!
Ana Sayfa 02:22
Tekneler uzaklaştırıldı,...
Ana Sayfa 00:31
Bugün hava nasıl olacak?
Ana Sayfa 01:40
Öğretmenler aşılanıyor!...
Ana Sayfa 10:24
Bakan Dönmez müjdeledi: İlave...

Son dakika haberine göre Denizli Merkezefendi'de bulunan bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.


Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, saat 06.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaşam Videoları