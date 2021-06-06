Denizli'de korkutan yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevkedildi

Son dakika haberine göre Denizli Merkezefendi'de bulunan bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yangın, saat 06.30 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi 3125 Sokak'ta bulunan bir tekstil fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.