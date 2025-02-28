Denizli’de korkutan yangın!

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 17:43 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2025 17:43

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı evin çatı katında başlayan yangın gökyüzünü dumanlar ile kapladı. Yangın itfaiye ekipler tarafından kontrol altına alınırken mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yazır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için yoğun çaba harcadı. Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucu 2 katlı evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken 2. katında ve evin yanında bulunan tek katlı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.