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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:29 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2024, 17:29

Denizde kaçak salyangoz avlayan kişiye ceza yağdı!

Samsun'da kaçak deniz salyangozu avcılığı yapan bir kişi, polis tarafından yakalanarak 66 bin TL ceza kesildi. İşte detaylar...

Samsun Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince saat 00.40'ta Canik ilçesi deniz açığında Y.M. isimli teknenin seyir fenerlerini açmadan, yasak zamanda çift algarna ile salyangoz avcılığı yaptığı, ışıklı ve sesli uyarılara uymayarak kaçtığı, kaçarken çift algarnanın halatlarını keserek denize bıraktığı ve plakasını kapattığı video çekimi yapılarak tespit edildi. Tekne sahibine 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde belirlenen suçlardan toplam 66 bin 114 TL idari para cezası uygulandı. Teknede bulunan 3 çuval deniz salyangoz denize döküldü.

Şahıs, dur ikazına uymayarak ve seyir fenerini açmadan seyir halinde olduğundan Liman Başkanlığı'na, algarnayı denize bıraktığı için denizi kirletmekten Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gerekli cezai işlemler uygulanmak üzere bildirilecek.

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