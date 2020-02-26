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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Seferler iptal edildi

26.02.2020 09:59

Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi. Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği bildirildi.


Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale'de feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 13.00 ve 18.00 saatlerindeki Gökçeada-Kabatepe, 15.00 ve 20.00 saatlerindeki Kabatepe-Gökçeada seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 09.00'da yapılması planlanan sefer ise 11.00'e alındı.

Seferler, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale dönecek.

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