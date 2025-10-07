Dehşet kaza kamerada: Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda meydana gelen trafik kazasında otomobil, elektrik direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.H. idaresindeki 37 PA 369 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ortadan ikiye ayrıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, çarpma anını saniye saniye kaydetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ikiye ayrılan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.