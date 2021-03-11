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Dehşet anları kamerada! Küçük çocuklara kemerle saldırdı

Dehşet anları kamerada! Küçük çocuklara kemerle saldırdı
11.03.2021 09:03
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Küçükçekmece'de kaldırımda oturan 3 çocuğun yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi çocuklara kemerle saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuklar saldırganın elinden koşarak kaçtı.


Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan 3 çocuk bir anda yanlarına gelerek kemerini çıkaran saldırganın saldırısına uğradı.

ÇOCUKLAR ARABASININ CAMINI KIRDIĞI İÇİN KEMERLE SALDIRMIŞ
İlk olarak kısa bir süre ne olduğunu anlamaya çalışan çocuklar şahsın kemerini çıkardığını görünce kaçmaya başladılar. Saldırganın elinden kaçan çocuklar olayı ailelerine anlatmak için eve koştu.

Çocuklardan birinin haber vermesiyle olay yerine gelen çocuğun amcası saldırganı yakaladı. Saldırgana neden çocukları kemerle kovaladığını soran çocuğun amcası, saldırganın kendisine çocukların arabasının camını kırdığını ondan kovaladığını ve polis çağıracağını söyledi.

SALDIRI ANI KAMERADA
Bir anda olay yerinden kaçan saldırgan izini kaybettirdi. Yaşanan bu dehşet dolu anlar saniye saniye güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde 3 çocuk sokağa gelerek kaldırımda oturmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra saldırgan olay yerine geliyor ve çocukların önünde kemerini çıkarmaya başlıyor.

ÇOCUKLAR KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞIYOR
Çocuklar adamın kemerini çıkardığını görünce kaldırımdan kalkarak kaçmaya çalışıyor. Bu sırada saldırgan elindeki kemeri çocuklara doğru sallıyor. Çocuklardan birinin peşine düşen saldırgan talihsiz çocuğu bir süre kovalıyor.

Düşmekten son anda kurtulan çocuk koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

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