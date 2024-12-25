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Defineciler İznik’e dadandı!
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Defineciler İznik'e dadandı!

Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 17:44 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 17:44

Katolik Kilisesi'nin lideri Papa Francis, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına geçmişte dört medeniyete başkentlik yapmış olan İznik'e geleceğini duyurdu. Bu haberi gören defineciler şehirde kazılmadık yer bırakmadı. Kazı yapan bazı kişiler suç üstü bile yakalandı...

BURSA'nın İznik ilçesinde define aramak için kazı yapan 3 kişi, kazdıkları 30 metrelik çukurda suçüstü yakalandı.

Elbeyli Mahallesi Kızıltepe mevkiinde izinsiz kazılara karşı fiziki takip yürüten İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında 1 kişinin hayatını kaybettiği mağarada, kazı yapan A.D. (58), H.A. (66) ve F.Ç. (45) isimli şüphelileri, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemede, 30 metre derinliğindeki çukur içerisinde 1 jeneratör ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerine başvurulmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 YILDA 4 KİŞİ ÖLDÜ

Aynı mağarada 17 Nisan 2019 yılında define ararken, kazdıkları 30 metre derinliğindeki kuyuda mahsur kalan 7 kişiden 6'sı kurtarılırken, Mümin Sarıdoğan (60) jeneratör gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. 18 Nisan'da ise Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisinde bir kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren Tevfik Özdemir (68) ve oğlu Okan Özdemir (42) ile İbrahim Ergün (38) hayatını kaybetti.

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